Diputación de Huelva acoge la presentación de El delator necesario, el libro de Amelia Uceda que propone una nueva gestión emocional de la discapacidad

La Diputación de Huelva acogerá el próximo 4 de diciembre, a las 17:30 horas, la presentación del libro El delator necesario, de la escritora Amelia Uceda, una obra que propone un enfoque renovador para la gestión emocional en familias de personas con discapacidad psíquica. El acto tendrá lugar en el Salón de Plenos y contará con la participación de la diputada de Servicios Sociales, Drogodependencias y Bienestar Social, Carmen Díaz Soriano, en una cita que se enmarca en las actividades en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado el 3 de diciembre.

En sus más de doscientas páginas, Uceda narra una historia de autoficción inspirada en su experiencia personal como madre de un hijo con autismo severo, abordando los retos, duelos y aprendizajes que marcaron su camino. Desde ese recorrido vital, la autora construye un manual emocional que busca “reconectar con el poder que habita en cada ser humano”, ofreciendo herramientas que han transformado su vida y la de su familia.

El libro aspira a convertirse en una luz para cientos de padres y madres que conviven con la discapacidad y que, como destaca la autora, se ven a menudo “desbordados por el estrés, el sufrimiento y el dolor” ante las limitaciones de sus hijos. Uceda defiende con firmeza la importancia del autocuidado, recordando que el bienestar emocional de las familias repercute directamente en la calidad de vida de los menores con y sin discapacidad:

“Aunque cueste, es vital dedicarnos algo de tiempo de calidad. Las consecuencias positivas son mayores de lo que imaginamos”, afirma.

Además de su labor como escritora, Amelia Uceda acompaña a familias a través de asesoramiento individual y en pareja, talleres prácticos y conferencias centradas en la escucha activa, el autocuidado y la gestión emocional. Su propósito es claro: ofrecer un espacio donde las familias puedan sentirse comprendidas, apoyadas y capaces de mirar la discapacidad desde un enfoque más sano y sostenible.

El delator necesario ha sido publicado por Eris Ediciones, una editorial jienense que apuesta por obras de alta calidad y valor humano. La presentación en la Diputación se perfila como un acto cargado de sensibilidad, compromiso social y reflexión sobre el papel de las emociones en la convivencia con la discapacidad.