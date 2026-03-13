Aljaraque acoge este viernes la obra ‘Pijama para seis’ dentro de la Red Andaluza de Teatros Públicos

La localidad de Aljaraque acogerá este viernes 13 de marzo la representación teatral ‘Pijama para seis’, una comedia de Descalzos Producciones S.L. incluida en la programación de la Red Andaluza de Teatros Públicos (RATP).

La función comenzará a las 20.30 horas y forma parte de la oferta cultural que impulsa esta red para acercar el teatro, la música y el circo a distintos municipios andaluces.

La obra, de carácter cómico, propone una trama llena de enredos y situaciones inesperadas que se desarrollan a partir de relaciones personales cruzadas, ofreciendo al público una comedia dinámica y con un ritmo ágil.

La Red Andaluza de Teatros Públicos es una iniciativa que busca fomentar la programación cultural en los municipios, facilitando la llegada de compañías profesionales y espectáculos de diferentes disciplinas a escenarios locales.

Con esta representación, Aljaraque vuelve a sumarse a la programación cultural de la red, acercando el teatro al público de la provincia y reforzando la oferta escénica en el municipio.