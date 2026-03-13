La Biblioteca Municipal Jiménez Barberi de Ayamonte incorpora 154 nuevos libros a su fondo bibliográfico

La Biblioteca Municipal “Jiménez Barberi” de Ayamonte ha incorporado 154 nuevos ejemplares a su fondo bibliográfico gracias al reconocimiento obtenido en la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner 2025, un programa impulsado por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.

La biblioteca ayamontina fue distinguida entre los 562 proyectos presentados por bibliotecas municipales de toda España por su iniciativa “El Ayamonte de las Letras. La necesidad de la literatura de la mano de la Biblioteca Municipal”, un proyecto orientado a fomentar el hábito lector y dinamizar la actividad cultural en la localidad.

Desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Ayamonte han destacado que este reconocimiento supone “un importante impulso al trabajo que se viene desarrollando desde la Biblioteca Municipal para acercar la lectura a la ciudadanía y promover la cultura en el municipio”.

Los nuevos títulos incorporados abarcan una amplia variedad de géneros y temáticas, entre ellos novela histórica, novela negra y contemporánea, literatura infantil y juvenil, cómic, manga, libros de autoayuda y obras relacionadas con la cultura y el conocimiento.

Con esta ampliación, la biblioteca pretende seguir ofreciendo una oferta variada y atractiva para lectores de todas las edades, reforzando su papel como espacio de encuentro cultural y de promoción de la lectura en la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se ha invitado a los ciudadanos a visitar la Biblioteca Municipal y descubrir los nuevos títulos que ya forman parte de su catálogo.