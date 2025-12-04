La Hermandad del Rocío de Huelva presenta “Sinfonía de Pentecostés”, su nuevo trabajo discográfico en edición limitada

El Coro de la Hermandad del Rocío de Huelva ha presentado su nuevo y esperado trabajo discográfico, “Sinfonía de Pentecostés”, que ya se encuentra a la venta tanto en la secretaría como en la tienda online de la Hermandad. Este disco recoge la misa que el coro interpretó junto a la Banda Sinfónica Municipal de Huelva el Domingo de Pentecostés de 2024, una celebración que supuso un momento histórico tanto para la Hermandad como para la ciudad.

Durante la presentación, se destacó que el proyecto trasciende lo meramente musical: “Este disco es mucho más que un recuerdo. Es la forma de revivir aquella misa histórica, de sentirla de nuevo y de transmitirla a quienes vendrán después”, señalaron los representantes del Coro y de la Hermandad. El trabajo supone un hito artístico y devocional que ya forma parte de la memoria del Rocío y de la cultura onubense.

Edición limitada con contenido exclusivo

“Sinfonía de Pentecostés” se lanza en edición limitada, disponible en dos formatos:

CD con descarga digital

USB con descarga digital

Ambas versiones incluyen un libro de 36 páginas con letras, fotografías e imágenes inéditas de la celebración, convirtiéndose en una pieza de coleccionista ideal para regalar en estas fechas navideñas.

El precio es de 20 euros y puede adquirirse:

En la Tienda Online de la Hermandad (hermandaddelrociodehuelva.com)

En la Casa de Hermandad, de lunes a jueves de 10:30 a 14:00 y de 18:30 a 21:00, y los viernes solo en horario de mañana.

Una Navidad con música, tradición y devoción

La Hermandad anima a los onubenses a regalar Rocío durante estas fiestas: “Esta Navidad, regala música, regala Rocío… regala fe. Una edición única para conservar para siempre”.

Con este nuevo trabajo, el Coro del Rocío de Huelva vuelve a situarse como uno de los referentes musicales de la devoción rociera, ofreciendo a sus hermanos y devotos la oportunidad de revivir uno de los momentos más emocionantes del Pentecostés de 2024.