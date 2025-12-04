‘Un Condado de Cuentos’ rescata la memoria viva de los mayores para conservar la identidad del Condado de Huelva

La Diputación de Huelva ha presentado el libro ‘Un Condado de Cuentos’, una obra que recoge la esencia de la comarca a través de la memoria viva de sus mayores, preservando historias, tradiciones y vivencias que, de otro modo, podrían perderse. La publicación, primera de una colección basada en el Festival de Narración Oral del Condado, incluye relatos de Bollullos del Condado, Paterna del Campo, Trigueros y Palos de la Frontera.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha señalado que el libro surge con el objetivo de “conservar aquello que a veces se escapa entre los dedos: la memoria viva de nuestros mayores” y subraya el compromiso de la institución con la cultura, la palabra y la identidad provincial.

El libro recopila recuerdos de la vida cotidiana: juegos en las calles, tradiciones familiares, chascarrillos, miedos, ilusiones y celebraciones que han marcado la historia de los pueblos. Estos relatos fueron recogidos por los narradores Noelia Camacho, Carmen Sara Floriano y Diego Magdaleno, transformando vivencias en cuentos cargados de emoción y belleza.

Arte e identidad local

El primer volumen está ilustrado por la artista Virginia Ogalla, cuyo trabajo da vida a cada relato, convirtiendo el libro en un tesoro visual y literario. Según Magdaleno, coordinador del proyecto, la publicación era urgente: “Las personas que conocen estas historias son mayores y, si no las recogemos ahora, se perderán para siempre”.

Baquero ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos implicados y ha anunciado que cada persona mayor que contribuyó al proyecto recibirá un ejemplar del libro como reconocimiento a su tiempo y su memoria.

Carmen Sara Floriano destacó la importancia del tiempo tranquilo del proyecto, frente a la rapidez de la sociedad actual, y la manera en que la tradición oral genera un puente entre generaciones, combinando realidad y fantasía para transmitir los relatos de manera lúdica y artística.

Disponibilidad

‘Un Condado de Cuentos’ ya se encuentra en librerías (ISBN 9788481636970) y se presenta como un regalo ideal para estas Navidades, además de una herramienta para mantener vivas las raíces y la identidad del Condado de Huelva.