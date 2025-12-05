La Asociación Cofrade y Cultural de Nuestro Padre Jesús de la Salvación, en Huelva, afianza su intensa labor social y cultural

La Asociación Cofrade y Cultural de Nuestro Padre Jesús de la Salvación está realizando una gran labor social y cultural. Estos trabajos s están realizando fundamentalmente en el barrio del Matadero, donde está radicada su sede y es venerada su imagen titular.

Imagen del Cristo, Nuestro Padre Jesús de la Salvación

Esta labor es posible, fundamentalmente gracias a la ayuda de la Autoridad Portuaria de Huelva, entidad a la que los responsables de la Asociación, quieren expresar su agradecimiento ya que, gracias a su colaboración anual, puede mantener sus acciones solidarias en el barrio, brindando un apoyo fundamental para que su labor social y cultural pueda continuar, y hacer posible la salida procesional de Nuestro Padre Jesús de la Salvación, un acto muy esperado por vecinos y devotos.

Salida procesional

Desde la creación de la Asociación, la imagen del Cristo ha desfilado procesionalmente en tres ocasiones. La última de ellas a las seis de la tarde del pasado 3 de abril desde su Oratorio, recorriendo su itinerario por las calles Escultora Miss Whitney, Aviador Ramón Franco, Alameda Sundheim, Plaza del Punto, Alonso Sánchez, Plaza Niña, Esperanza Coronada, la Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza de las Monjas, Avda. Martín Alonso Pinzón, Alameda Sundheim, Luis Braile y Escultora Whitney, con entrada en su Oratorio a las once de la noche.