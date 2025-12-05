El Museo de Huelva inaugura la ‘Sala Caballero’, espacio permanente dedicado al legado del artista

La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, acompañada por el delegado del Gobierno en Huelva, José Manuel Correa, ha inaugurado este viernes la exposición Algo camina hacia el infinito, con la que el Museo de Huelva da un paso decisivo en la difusión del legado del artista onubense José Caballero.

Del Pozo anunció que, “hasta que se abra su nueva sede en el Banco de España, el Museo de Huelva dedicará una sala de manera permanente a mostrar el legado de José Caballero en su edificio de la Alameda de Sundheim”. Este nuevo espacio, situado en la planta baja del museo junto a su emblemática noria romana, pasa a denominarse ‘Sala Caballero’, concebido para albergar de manera continuada exposiciones temporales que permitan recorrer las distintas etapas creativas del pintor.

La muestra inaugural, comisariada por Raúl Estévez, secretario de la Fundación Caballero-Thomas de Carranza y experto en la obra del artista, reúne 25 obras enmarcadas y 22 sin enmarcar, entre dibujos, carteles, fotografías, documentos, escritos y cartas pertenecientes al archivo personal del creador.

El proyecto expositivo se enmarca en el acuerdo firmado en 2025 entre la Consejería de Cultura y Deporte y la Fundación Caballero-Thomas de Carranza, mediante el cual el legado de José Caballero quedó adscrito al Museo de Huelva, asegurando su conservación, estudio y difusión.

Con esta apertura, el museo consolida su compromiso con la preservación de la obra de uno de los artistas más influyentes del siglo XX, mientras avanza la transformación de su futura sede en el histórico edificio del Banco de España.