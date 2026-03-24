“Voces de la luz” une fotografía y poesía en una obra que respira Huelva

La cultura onubense suma una nueva propuesta artística con la presentación de Voces de la luz, un libro colectivo que fusiona fotografía y poesía en un diálogo creativo que pone en valor la emoción, la contemplación y la identidad de Huelva.

La obra, presentada en el Centro Cultural José Luis García Palacios, reúne 87 fotografías del Club Onubense de Fotografía La Luz (ACCOF Huelva) y otros tantos sonetos de la Asociación Cultural Poetas por la Paz, en una cuidada edición financiada por la Fundación Caja Rural del Sur y producida por la editorial Niebla.

Durante el acto, el presidente de Poetas por la Paz, Ramón Llanes, destacó el sentido profundo del proyecto, asegurando que “este libro es el resultado de ese encuentro con la luz perseguida”, subrayando además la conexión artística entre poetas y fotógrafos.

En la misma línea, la vicepresidenta Esther Fortes explicó que cada imagen y cada poema mantienen un diálogo directo: “cada fotografía propone una emoción y cada soneto responde y le da voz”, destacando el carácter conjunto de una obra que trasciende la simple suma de disciplinas.

Desde el ámbito fotográfico, el presidente de ACCOF Huelva, Manuel Palacios, puso el foco en el simbolismo de la luz como elemento común, entendido como guía, esperanza y punto de unión entre distintas miradas artísticas.

El libro, diseñado por Marcos Toti, se presenta como una antología en la que imagen y palabra se complementan para construir una experiencia estética compartida, en la que Huelva se convierte en telón de fondo y fuente de inspiración.

El acto concluyó con la lectura de varios poemas acompañados de la explicación de las imágenes por parte de sus autores, en un ambiente de cercanía y reconocimiento al trabajo colectivo que da forma a esta obra.