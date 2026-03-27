La víspera de la Semana Santa arranca en Huelva con la salida de las dolorosas en el Viernes de Dolores

La cuenta atrás ha terminado. Tras meses de ensayos, preparativos y cultos, Huelva comienza a vivir el ambiente de su Semana Santa con la llegada del Viernes de Dolores, jornada que marca el inicio de las vísperas con las primeras procesiones en los barrios.

Las protagonistas serán la Virgen de los Dolores y la Virgen del Prado, que volverán a recorrer las calles de Las Colonias y El Higueral, respectivamente, arropadas por sus vecinos en un ambiente de cercanía y devoción que define este primer día.

Se trata de una jornada continuista respecto al pasado año, aunque con la vista puesta en el futuro de la Hermandad del Prado, que trabaja para que su titular pueda procesionar bajo palio en próximas ediciones, lo que supondrá un importante paso en su evolución.

El Viernes de Dolores inaugura así el pulso cofrade en la ciudad, con una jornada íntima pero cargada de significado, en la que Huelva comienza a mirar definitivamente hacia su Semana Mayor.