Viruez triunfa en la final de ‘Huelva es Torera’

Juan Manuel Viruez se proclamó este miércoles vencedor de la VI edición de ‘Huelva es Torera: Objetivo, La Merced’, después de firmar la actuación más destacada de la gran final celebrada en el Coso de La Merced. El novillero de la Escuela Taurina de Ubrique conquistó el certamen sin caballos gracias a una faena personal, imaginativa y de gran frescura, premiada con dos orejas.

Viruez supo aprovechar las condiciones de su novillo para construir una labor dinámica, alternando el toreo fundamental con recursos propios y un concepto diferente que conectó desde el primer momento con los tendidos. La estocada puso el broche a una actuación de peso que le convirtió en el justo vencedor del certamen.

La nota negativa de la tarde llegó en el primer turno del festejo. El sevillano Manuel Sáenz de la Puerta, de la Escuela Taurina de Sevilla, resultó herido durante la lidia del primer novillo, de la ganadería Arucci, al entrar a ejecutar la suerte suprema.

Según el parte facultativo emitido por el doctor Domingo Jiménez Álvarez, cirujano jefe de la enfermería de la Plaza de Toros de La Merced, el joven diestro sufrió una herida por asta de toro en la cara interna del cuarto dedo de la mano derecha, a la altura de la primera falange, de aproximadamente cuatro centímetros, que precisó ocho puntos de sutura sin afectación tendinosa. La lesión fue tratada bajo anestesia local y fue calificada de pronóstico menos grave.

En el apartado artístico, Cristóbal de Lara también firmó una destacada actuación al cortar dos orejas, mientras que Javier Torres ‘Bombita’, Juan Antonio Vázquez, Cayetano Romo y David Ramírez obtuvieron una oreja cada uno. Por su parte, Manuel Sáenz de la Puerta fue premiado con una ovación y dio la vuelta al ruedo tras el esfuerzo realizado pese al percance.

Durante la final se lidiaron erales de las ganaderías de Arucci y Millares, que ofrecieron un juego variado y permitieron el lucimiento de los siete aspirantes, confirmando el buen momento de la cantera taurina y el atractivo de un certamen que continúa consolidándose como una referencia para descubrir nuevos valores del toreo en Andalucía.

La edición de este año volvió a reunir a jóvenes promesas llegadas de distintas escuelas taurinas en un festejo que, además de su carácter competitivo, mantuvo su vertiente solidaria a beneficio del Banco de Alimentos de Huelva, reafirmando el compromiso de un certamen que sigue creciendo tanto en participación como en respaldo del público.

Ficha del festejo:

Manuel Sáenz de la Puerta, ovación y vuelta al ruedo

Javier Torres ‘Bombita’, una oreja.

Juan Antonio Vázquez, una oreja.

Cayetano Romo, una oreja.

Cristóbal de Lara, dos orejas.

David Ramírez, una oreja

Juan Manuel Viruez, dos orejas.