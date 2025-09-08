La Virgen de Montemayor ya tiene cartel oficial para la Magna Mariana de Huelva
El artista onubense Chema Riquelme firma la obra que simboliza la unión entre Moguer y Huelva y anuncia la participación de la patrona en la cita mariana
La Hermandad Matriz de Montemayor de Moguer presentó anoche el cartel oficial que anunciará su participación en la Magna Mariana de Huelva, un evento de gran relevancia en la agenda religiosa y cultural de la provincia. El acto contó con la presencia del alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, y reunió a numerosos vecinos y devotos en un encuentro cargado de emoción y tradición.
El cartel ha sido diseñado por el artista onubense Chema Riquelme y constituye una obra imponente en técnica mixta, que combina tradición y lenguaje contemporáneo, ofreciendo una fuerza visual excepcional. La composición incorpora guiños a las parroquias que recibirán la visita de la Virgen, San Pedro y Corazón de Jesús, y refuerza el carácter simbólico de la patrona como vínculo de unión entre Moguer y el Conquero de Huelva.
Desde el Ayuntamiento de Moguer, se ha felicitado tanto a la Hermandad como al artista por esta creación, que ya forma parte de la historia de la devoción a Montemayor y representará con orgullo a la localidad en la Magna Mariana de Huelva. La obra se suma así al rico patrimonio cultural y religioso de la provincia, anticipando la gran cita mariana que reunirá a numerosas hermandades y colectivos en torno a la fe y la tradición.
El cartel de Montemayor se convierte así en uno de los símbolos visuales de la Magna, capaz de unir historia, arte y devoción, y de reflejar la importancia de la patrona en la vida religiosa y cultural de Huelva y Moguer.