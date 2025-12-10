La Diputación de Huelva abre su tradicional Belén y da la bienvenida a la Navidad

La Navidad ha comenzado a sentirse en la Diputación de Huelva con la apertura oficial de su tradicional Belén, una cita ya imprescindible para onubenses y visitantes. El presidente de la institución provincial, David Toscano, acompañado por miembros de su equipo de gobierno, inauguró este mediodía un montaje que vuelve a ocupar un espacio destacado en las instalaciones de la Diputación durante todas las fiestas.

El Belén, elaborado un año más por Camilo Romero, trabajador de la institución y belenista experimentado, está compuesto por alrededor de cincuenta figuras de barro cocido, además de réplicas artesanales de viviendas y elementos decorativos. La composición combina piezas del patrimonio propio de la Diputación con otras pertenecientes a la colección personal del autor, lo que aporta un carácter único y renovado a cada edición.

Toscano destacó “el trabajo paciente, minucioso y profundamente artesano” de Romero, subrayando que su dedicación convierte este Belén “en una obra viva que crece y sorprende año tras año”. Para el presidente, el montaje “no es solo una tradición institucional, sino un recordatorio de los valores que sostienen a la provincia incluso en los momentos difíciles: cercanía, empatía y esperanza”.

Por su parte, Camilo Romero recordó que lleva más de dos décadas dando forma al Belén de la Diputación, un conjunto en el que se representan escenas clásicas como el Nacimiento, la Anunciación o la llegada de los Reyes Magos. Montañas de corcho bornizo y plantas aromáticas como el romero y el lentisco aportan un toque característico que el público espera cada Navidad. El autor quiso agradecer la colaboración este año de su compañero Cristóbal Barreda y expresó su deseo de que el resultado “sea del agrado de todas las personas que vengan a visitarlo”.

Además del Belén institucional, la Sala de la Provincia alberga hasta el próximo 7 de enero la tercera edición de El Belén según Andalucía, una exposición que reúne el trabajo de diecinueve creadores de cinco provincias andaluzas. Comisariada por Rocío Calvo Lázaro, la muestra incorpora este año obras de Córdoba y Málaga, ampliando un mapa artístico que ya integraba piezas de Huelva, Sevilla y Cádiz y que se consolida como referencia del belenismo contemporáneo.