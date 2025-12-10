Se cumplen 68 años de la entrega del Nobel de Literatura a Juan Ramón Jiménez

Se cumplen 68 años de uno de los hitos más significativos para la literatura española: la entrega del Premio Nobel de Literatura a Juan Ramón Jiménez, reconocimiento que la Academia Sueca concedió en 1956 “por su poesía lírica, ejemplo de elevada espiritualidad y pureza artística”.

La ceremonia, celebrada el 10 de diciembre de aquel año, estuvo marcada por una profunda tristeza. Apenas dos días antes del anuncio oficial, Zenobia Camprubí, esposa y compañera inseparable del poeta, fallecía en Puerto Rico tras una larga enfermedad. Juan Ramón, devastado y con la salud quebrada, no pudo viajar a Estocolmo para recibir el premio. En su lugar asistió el rector de la Universidad de Puerto Rico, institución donde el matrimonio se había refugiado durante su exilio.

El Nobel confirmaba la dimensión universal de un autor que había transformado la poesía española desde sus inicios modernistas hasta alcanzar la “poesía desnuda”, una escritura depurada, esencial, orientada a la búsqueda de la belleza absoluta. Su obra más popular, Platero y yo, ya era entonces un clásico internacional y una de las puertas de entrada a su universo literario.

Entre las curiosidades que rodearon aquel Nobel figura el hecho de que Juan Ramón nunca llegó a ver su medalla ni su diploma: ambos permanecieron depositados en la Universidad de Puerto Rico porque el poeta falleció dos años después, en 1958, sin haber regresado a España. También fue uno de los pocos galardonados que no asistieron a la ceremonia por motivos personales, algo que la Academia Sueca destacó con especial respeto debido a las circunstancias.

La efeméride invita a recordar la figura de un creador que aspiró a “la poesía pura” y cuya obra, desde Moguer al mundo, continúa siendo un referente indispensable de la literatura del siglo XX.