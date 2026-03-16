Calañas vive la Cuaresma con la mirada puesta en el Jueves Santo y la salida de Jesús Cautivo

Calañas se prepara para vivir intensamente la Cuaresma con un programa de actos que tendrá su momento culminante el próximo Jueves Santo con la salida procesional de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima en su Amargura. La Hermandad ha presentado en la Diputación de Huelva el cartel oficial de la Semana Santa 2026, obra de Fernando Sánchez Fernández.

El hermano mayor de la Hermandad, Carlos Márquez, acompañado por la diputada de Cultura de la Diputación, Gracia Baquero, y el alcalde de Calañas, Diego Carrasco, ha dado a conocer tanto la imagen anunciadora como el calendario de actividades previstas para estas semanas previas a la Semana Santa. Baquero ha destacado el trabajo que realiza la hermandad para mantener vivas las tradiciones, subrayando que estas entidades “son cultura y patrimonio además de expresión de fe”.

Los actos comenzaron el pasado fin de semana con el triduo dedicado a Nuestro Padre Jesús Cautivo en la parroquia Santa María de Gracia. El próximo 21 de marzo tendrá lugar el pregón de la Semana Santa, que correrá a cargo de Servando Carranza Delcán, mientras que el día 28 se celebrará la subida del Señor a su paso procesional. Previamente, el Viernes de Dolores, la Asociación de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores organizará la procesión de la Virgen de los Dolores por las calles del municipio.

El momento central llegará el Jueves Santo, cuando al mediodía se celebrará la tradicional levantá oficial y, ya por la noche, a partir de las 20.30 horas, la estación de penitencia de los titulares de la hermandad. La programación culminará el Viernes Santo con el Vía Crucis con la imagen del Cristo de la Vera Cruz.

El alcalde de Calañas ha agradecido el esfuerzo de la hermandad por preservar las tradiciones del municipio y ha animado a vecinos y visitantes a conocer la Semana Santa calañesa. Las imágenes de Jesús Cautivo y María Santísima en su Amargura fueron realizadas en 1953 por el escultor sevillano Francisco Buiza Fernández.

El cartel de la Semana Santa 2026 muestra en primer plano a María Santísima en su Amargura, con el Cristo de la Vera Cruz al fondo. La fotografía es obra de Fernando Sánchez Fernández, mientras que el diseño ha sido realizado por José María Ñudi.