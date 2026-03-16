La Biblioteca Provincial de Huelva acogerá la presentación del libro infantil ‘Tirititrán’

La Biblioteca Provincial del Estado en Huelva acogerá el próximo miércoles 18 de marzo la presentación del libro infantil ‘Tirititrán’, una obra escrita por Rocío Galán Ríos y editada por la Editorial Seleer. El acto comenzará a las 18.30 horas y contará con entrada libre hasta completar aforo.

El libro narra la historia de Juan, un niño que llega al alegre y curioso pueblo de Tirititrán y que, gracias a la ayuda de la alcaldesa Marimar, el científico del pueblo y el resto de sus habitantes, logra superar un pequeño problema y sentirse parte de la comunidad.

A través de esta historia, la autora propone un relato lleno de alegría y creatividad que busca acercar a los niños y niñas a las raíces flamencas y a la cultura andaluza, al tiempo que transmite valores relacionados con la inclusión y la convivencia.

Además de la narración, el libro incluye al final diversas actividades pensadas para que los lectores más jóvenes puedan realizarlas tanto en casa como en el ámbito escolar, fomentando así la participación y el aprendizaje a través del juego.

La presentación del libro se celebrará en la Biblioteca Provincial de Huelva y está dirigida a familias, lectores infantiles y a todas las personas interesadas en la literatura infantil y la promoción de la cultura andaluza entre los más pequeños.