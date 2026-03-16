Santa Fe acoge mañana la gala de entrega de premios del Concurso de Agrupaciones del Carnaval

El Espacio Santa Fe acogerá este martes, 17 de marzo, a partir de las 20.30 horas, la Gala Oficial de Entrega de Premios del Concurso de Agrupaciones del Carnaval, un evento que pondrá el broche final a la presente edición con una noche llena de emoción y música.

Durante el acto se hará entrega de los galardones a las agrupaciones participantes en el certamen, así como de las Insignias de Oro de la FOPAC, un reconocimiento que distingue la trayectoria y la contribución de personas vinculadas al mundo del carnaval.

La gala contará además con distintas actuaciones musicales que animarán una velada concebida para celebrar el cierre de una nueva edición del carnaval y reunir a aficionados, agrupaciones y público en general en torno a esta fiesta.

La entrada será libre hasta completar aforo, por lo que desde la organización se anima a todos los seguidores del carnaval a acudir al Espacio Santa Fe para compartir esta cita y despedir juntos una edición más de la fiesta carnavalera.