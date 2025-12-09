Lauren Postigo, el nervense que convirtió la copla en patrimonio popular

Lauren Postigo dejó una huella profunda en la música y la cultura popular española. Nacido en Nerva, este polifacético artista se convirtió en uno de los grandes defensores de la copla y el flamenco, aportando una visión cercana, pedagógica y profundamente respetuosa hacia un género que él consideraba parte esencial de la identidad del país.

Su trayectoria lo llevó por París y Londres en su juventud, donde se formó en idiomas antes de regresar a España para dedicarse de lleno a la creación artística. Postigo fue compositor, presentador, cantante, bailaor y un apasionado divulgador que supo comunicar la riqueza de la canción española con una mezcla de rigor y cercanía.

Su nombre quedó definitivamente ligado al programa Cantares, emitido por TVE en los años setenta. Desde ese escenario, situado en el emblemático Corral de la Pacheca, desfiló una lista inolvidable de artistas consagrados y jóvenes promesas. A través de este espacio televisivo, Postigo consiguió acercar la copla a millones de espectadores, contribuyendo a su reconocimiento en un momento de grandes transformaciones culturales.

A lo largo de su carrera también impulsó proyectos discográficos, colaboró en espectáculos musicales y mantuvo un firme compromiso con la divulgación del arte popular. En sus últimos años participó en producciones cinematográficas y continuó dedicándose a la música y la poesía, dos pasiones que marcaron toda su vida.

Su muerte, ocurrida el 9 de diciembre de 2006 en Madrid, supuso una pérdida muy sentida tanto en su tierra natal como en el ámbito cultural español. La figura de Lauren Postigo continúa siendo recordada como la de un enamorado del arte, un comunicador excepcional y un embajador incansable de la copla. Su legado perdura en la memoria colectiva de quienes crecieron escuchando su voz y viendo cómo elevaba la música popular a un lugar de honor.