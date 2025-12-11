Minas de Riotinto inaugura esta tarde la exposición del artista campillero Miguel Ángel Pérez Marín ‘Pelota’

El arte local vuelve a tomar protagonismo en el Ayuntamiento con la inauguración esta tarde, a las 17:30 horas, de la nueva exposición del creador campillero Miguel Ángel Pérez Marín, conocido popularmente como ‘Pelota’. La muestra, compuesta por 15 trabajos, se instalará en el Salón de Plenos, que durante las próximas semanas se transformará en un espacio expositivo abierto a toda la ciudadanía.

La exposición podrá visitarse hasta el 29 de diciembre, en horario de 09:00 a 14:00 horas, además de durante todos los eventos municipales que se celebren en las dependencias del consistorio. Se trata de una oportunidad para conocer de cerca la obra de un artista muy ligado al municipio, cuya trayectoria continúa despertando interés por su estilo personal y expresivo.

Desde el Ayuntamiento se invita a los vecinos y vecinas a acudir al acto inaugural y a disfrutar de esta propuesta cultural que pretende acercar el talento local a todos los públicos.