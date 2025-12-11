El Rocío se prepara para vivir un concierto navideño único en el Santuario

La Navidad adquiere un brillo especial en El Rocío, donde música, tradición y espiritualidad se unen cada año en un ambiente incomparable. Este domingo, 14 de diciembre, a las 18:00 horas, el Santuario Nacional del Rocío acogerá el concierto “El Rocío es Navidad 2025”, una cita que promete convertirse en uno de los momentos más emotivos de estas fiestas.

El evento, organizado por la Asociación Musical Almonte Siglo XXI y la Banda Municipal de Almonte, reunirá a músicos locales que ofrecerán un repertorio navideño especialmente preparado para resonar en el singular escenario del santuario, cuyo magnetismo y simbología multiplican la emoción del encuentro.

Desde ambas formaciones musicales se invita a vecinos, visitantes y devotos a disfrutar de una tarde donde la magia navideña se vivirá desde la música y la tradición. Un concierto que refuerza el vínculo entre Almonte, su música y el lugar más emblemático de su fe.