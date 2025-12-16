Villablanca celebra la XII Muestra de Artesanía y Mercadillo Gastronómico

La plaza de la Constitución de Villablanca acogerá el próximo domingo, 21 de diciembre, la XII Muestra de Artesanía y Mercadillo Gastronómico, un evento que combina propuestas culturales, animación navideña y degustaciones gastronómicas.

La muestra, presentada por el diputado provincial Juan Daniel Romero, junto con los concejales Mari Carmen Martíny Mario Martín, ha ido consolidándose desde su primera edición en 2013. Lo que comenzó como un escaparate de artesanía local, se ha ampliado con el paso de los años para incluir gastronomía y actividades vinculadas a la Navidad.

Medio centenar de stands de artesanía y gastronomía ofrecerán productos locales y de otros puntos de la provincia, así como de Badajoz y el Algarve portugués, brindando una oportunidad para conocer el trabajo de artesanos y productores. Romero destacó que la multiculturalidad de Villablanca, con más de cincuenta nacionalidades conviviendo, convierte al municipio en un referente provincial no solo por su festival de danzas internacionales, sino también por esta muestra consolidada de artesanía y gastronomía.

El programa de actividades incluye pasacalles navideño a cargo de la charanga Los Mojamas, la I Feria del Libro y Cómics, animación del coro Santa María de la Bella de Lepe, videojuegos para los más jóvenes, cuentacuentos musical, visita de Papá Noel y actuaciones del grupo musical Voces Bartolinas.

En el apartado gastronómico, los asistentes podrán disfrutar de café y dulces caseros elaborados por la asociación de mujeres Atardecer, degustaciones de migas y la tradicional cacholá, típica de los días de invierno durante la matanza. También se celebrará el X Concurso de Pestiños, con su posterior fallo y degustación, así como catas de vino y chocolates artesanos.

La muestra se consolida así como una cita obligada para disfrutar de la cultura, la gastronomía y la animación navideña de Villablanca, ofreciendo un plan atractivo para toda la familia y visitantes de la provincia.