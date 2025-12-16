“Al galope”, de José María Luna Anillo, cartel anunciador de la Saca de las Yeguas 2026

Almonte ya cuenta con cartel oficial para anunciar la Saca de las Yeguas 2026, una de las tradiciones más emblemáticas del municipio y de la provincia de Huelva. La fotografía titulada “Al galope”, obra del autor almonteño José María Luna Anillo, ha sido distinguida con el Primer Premio del XVII Concurso Fotográfico Saca de las Yeguas 2025, convirtiéndose en la imagen representativa de la edición que se celebrará el 26 de junio de 2026.

La obra ganadora destaca por capturar con fuerza y expresividad la esencia de esta ancestral tradición ganadera, reflejando el movimiento, la intensidad y el vínculo entre el hombre, el caballo y el entorno natural de Doñana. El jurado ha valorado especialmente la capacidad de la imagen para transmitir el carácter único y simbólico de la Saca de las Yeguas.

El fallo del jurado y la entrega de premios tuvieron lugar el pasado 12 de diciembre en el Teatro Salvador Távora de Almonte, en un acto que reunió a participantes, aficionados a la fotografía y representantes institucionales. El segundo premio del certamen recayó en Julio Alberto Martín García, cuya obra también fue reconocida por su calidad artística y su mirada sobre esta tradición centenaria.

La edición de este año ha batido récords de participación, con casi 350 fotografías presentadas por 71 autores, lo que supone la mayor concurrencia en la historia del concurso y confirma el creciente interés por este certamen como herramienta de difusión cultural y patrimonial.

Además, se ha editado una exposición virtual en formato vídeo que reúne las 28 fotografías finalistas, ofreciendo una visión diversa y artística de la Saca de las Yeguas, y que contribuye a acercar esta tradición a un público más amplio.

Desde el Ayuntamiento de Almonte se ha felicitado a los premiados y a todas las personas participantes, agradeciendo su contribución a la promoción y difusión de una de las señas de identidad más representativas del municipio, que cada año atrae a miles de visitantes y mantiene vivo un legado cultural de gran valor.