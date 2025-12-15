Riotinto conmemora los 150 años de su histórico ferrocarril minero

El Salón de Actos del Museo Minero de Riotinto será escenario este jueves, 18 de diciembre, a las 17:00 horas, de un acto cargado de historia y memoria industrial: la presentación del libro conmemorativo del 150 Aniversario del Ferrocarril Minero de Riotinto, una infraestructura clave en el desarrollo económico y social de la Cuenca Minera.

El ferrocarril, inaugurado en el siglo XIX para el transporte del mineral desde las minas hasta el puerto de Huelva, se convirtió en uno de los grandes símbolos del patrimonio industrial andaluz y en una pieza fundamental de la revolución minera de la zona. El libro recoge su trayectoria histórica, su impacto en el territorio y su legado cultural, ilustrando un siglo y medio de innovación y progreso.

El acto está abierto al público y la entrada será libre hasta completar aforo, ofreciendo a vecinos, investigadores y amantes del ferrocarril la oportunidad de acercarse a uno de los episodios más relevantes de la historia de Riotinto y su entorno.