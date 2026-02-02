La VII Feria Transfronteriza de Arte Contemporáneo se celebrará del 5 al 8 de febrero en el Espacio Santa Fe

La ciudad de Huelva acogerá por primera vez en la capital la VII Feria Transfronteriza de Arte Contemporáneo, una cita cultural ya consolidada que se celebrará del 5 al 8 de febrero de 2026 en el Espacio Santa Fe, aunque las exposiciones permanecerán abiertas al público hasta el 28 de febrero.

La Feria está organizada por la Fundación Olontia, con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, la Eurociudad del Guadiana, la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva, además de otras entidades públicas y privadas. En esta edición participarán 17 artistas, nueve procedentes del Algarve portugués y ocho de Andalucía, reforzando el carácter transfronterizo y de intercambio cultural del evento.

Esta séptima edición estará marcada por el homenaje a la fotoperiodista onubense María Clauss, fallecida en el trágico accidente ferroviario de Adamuz. Clauss era colaboradora habitual de la Feria, autora de la fotografía que protagoniza el cartel de esta edición y figura central de la mesa redonda que se celebrará el sábado, en recuerdo a su trayectoria profesional y humana.

Durante la presentación oficial celebrada en el Ayuntamiento de Huelva, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, destacó que “es un verdadero motivo de satisfacción presentar una feria ya consolidada, con una identidad muy clara, que por primera vez se celebra en la capital y además en un espacio tan singular como Santa Fe”. Molina subrayó además que “defender el patrimonio no es solo conservar edificios, sino activarlos, llenarlos de contenido y hacerlos útiles para la ciudad”, poniendo en valor el Espacio Santa Fe como enclave cultural vivo y multifuncional.

En representación de la Diputación, José Carlos Roda, responsable de Reto Demográfico y Planes de Innovación Local, señaló que este encuentro “se ha convertido en un referente en la región, demostrando que el arte no entiende de fronteras”, y destacó su papel para fortalecer los lazos culturales entre España y Portugal.

Por su parte, la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, resaltó “el apoyo de las tres administraciones a una iniciativa que ofrece una programación exquisita y demuestra las oportunidades culturales que se abren para Huelva”, subrayando además la importancia de los vínculos culturales y turísticos con Portugal.

Desde la Fundación Olontia, Pablo Sycet explicó que el objetivo de esta edición es “alcanzar un mayor calado entre la población en general”, ofreciendo un completo programa de actividades complementarias que refuerzan la identidad de la Feria y convierten a Huelva en referente del arte contemporáneo en la península durante esos días.

La programación incluirá exposiciones, visitas guiadas, mesas de debate, conciertos, proyecciones, presentaciones de libros, poesía y actividades educativas, todas ellas de acceso libre y gratuito. La inauguración tendrá lugar el jueves 5 de febrero a las 19.00 horas, y la Feria se despedirá el domingo 8 de febrero con actividades participativas y la clausura oficial en la Plaza de Santa Fe.

Desde el Ayuntamiento de Huelva se ha animado a la ciudadanía y a los visitantes a participar activamente en una cita que conecta arte contemporáneo, música, literatura y reflexión, y que refuerza a Huelva como ciudad de encuentro cultural entre Andalucía y el Algarve.