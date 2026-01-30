La Hermandad de la Redención presenta el cartel del XXV Aniversario de la Medalla del Puerto

La Hermandad de la Redención ha presentado el cartel conmemorativo del XXV Aniversario de la concesión de la Medalla de la Autoridad Portuaria de Huelva al Santísimo Cristo de la Redención, una efeméride de especial significado para la corporación. El cartel ha sido posible gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria de Huelva, que ha respaldado esta iniciativa.

La obra es creación del joven ilustrador onubense Andrés Dakota, quien ha representado al Cristo de la Redención portando la Medalla del Puerto, con el Paseo de la Ría como fondo, en una composición que une devoción, identidad y vinculación histórica con el entorno portuario de la ciudad.

El acto de presentación ha contado con la presencia del hermano mayor de la Hermandad, Rafael Domínguez, y del presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana quien ostenta además el título de Hermano de Honor de la corporación.

La Medalla de la Autoridad Portuaria fue concedida en el año 2001 como reconocimiento al padrinazgo del Puerto de Huelva en la bendición del Sagrado Titular, siendo entonces presidente del Puerto Genaro García-Arraciado.

Desde la Hermandad de la Redención se ha querido trasladar un agradecimiento especial a Alberto Santana Martínez, como máximo representante de la Autoridad Portuaria, por su cercanía, atención permanente y compromiso con la corporación, así como por la colaboración del Puerto de Huelva para hacer realidad este cartel conmemorativo del XXV aniversario.