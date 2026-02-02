Bollullos Par del Condado vivirá un febrero de Carnaval con desfiles, muestras y su singular Carnaval de Calles

El municipio de Bollullos Par del Condado se prepara para vivir un febrero intensamente carnavalero con una amplia programación que incluye muestras de agrupaciones, desfiles y el tradicional Carnaval de Calles, una de las señas de identidad más singulares de esta celebración en la provincia de Huelva.

El Carnaval 2026 fue presentado la pasada semana con un colorido cartel realizado por la artista local Lucía Oliveros, que marca el mensaje central de esta edición: el reconocimiento a la mujer carnavalera. Una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado y la asociación carnavalera ‘La Tizná’, que pone el foco en el papel fundamental que han desempeñado las mujeres en el desarrollo y mantenimiento de la fiesta.

El diputado provincial Manuel Cayuela destacó que el Carnaval “vuelve a protagonizar el mes de febrero, dinamiza la localidad y aviva las tradiciones, convirtiéndose en un referente y en una seña de identidad”. En la misma línea, el alcalde Rubén Rodríguez subrayó que se trata de “la fiesta popular por antonomasia de Bollullos” y explicó que este año el mensaje es claramente feminista, poniendo en valor “la labor y la trayectoria de la mujer en nuestro carnaval”.

La programación se extenderá hasta el 22 de febrero, con la participación de doce agrupaciones, entre ellas una comparsa íntegramente femenina y dos agrupaciones infantiles, lo que refuerza la cantera y el futuro de la fiesta. El alcalde resaltó la calidad musical y el trabajo artístico de las agrupaciones, “con músicos y letristas que lanzan mensajes necesarios para la sociedad actual”.

Uno de los momentos más esperados será el Carnaval de Calles, que se celebrará los días 21 y 22 de febrero, una tradición única en la que los vecinos decoran sus calles para que las agrupaciones lleven la música y el ambiente festivo a todos los rincones del municipio. Previamente, el 14 de febrero tendrá lugar el Gran Desfile, y el 15 de febrero, el Carnavalito y la piñata infantil.

Más allá de su dimensión cultural, el Carnaval supone también un motor económico para Bollullos. “Es una fiesta que se vive durante todo el año”, explicó Rodríguez, destacando el trabajo artesanal en disfraces, decoración, costura y maquillaje, en el que participa gran parte de la población.

La presidenta de ‘La Tizná’, Taira Calvo, recordó que el Carnaval de Bollullos cuenta con un arraigo histórico documentado y que la mujer ha sido clave en todas sus facetas, desde la participación en agrupaciones hasta la organización del Carnaval de Calles y el trabajo artesanal. “Este año hemos querido darle la visibilidad que siempre mereció”, señaló.

Calvo concluyó comparando el Carnaval con “un puchero en el que caben todas las disciplinas artísticas”, destacando que esa riqueza creativa es la base de la calidad y personalidad que distingue al Carnaval de Bollullos Par del Condado.