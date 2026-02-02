La Diócesis de Huelva presenta la IX Semana de Cine Espiritual en los cines Artesiete Holea

La Diócesis de Huelva ha participado en el acto de presentación de la IX Semana de Cine Espiritual, celebrado en el hall de los Cines Artesiete Holea, que se estrenan como nuevo escenario de esta propuesta cultural y pastoral ya consolidada en la vida diocesana.

Durante el acto, la gerente de Holea, Lucía Guisado, agradeció la elección de este espacio para una iniciativa de marcado carácter solidario, destacando que no solo se apoya la cultura, sino también “una acción tan importante como la que realiza Cáritas”, subrayando el impacto social del proyecto. En la misma línea, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, puso en valor el cine como herramienta de transmisión de valores, especialmente entre los jóvenes, señalando que se trata de un cine “que enseña un mundo diferente al que muestran las redes sociales” y que se vincula además a una causa solidaria.

Por su parte, la directora de Cáritas Diocesana de Huelva, María Macías, agradeció una actividad “ya consolidada en la Diócesis”, destacando que el cine se convierte en una oportunidad para sensibilizar en valores cristianos y despertar conciencias, recordando que cualquier aportación generada a través de esta iniciativa es “una bendición” para la acción caritativa y social de la Iglesia.

En representación de la Diócesis, el vicario general Emilio Rodríguez Claudio subrayó la importancia de este cine “espiritual y social”, que ayuda a tomar conciencia de realidades esenciales tanto para la vida personal como para el mundo actual, agradeciendo el trabajo de organizadores y profesionales implicados.

El acto contó también con la intervención del director Antonio Cuadri, cuya película “Te protegerán mis alas” ha sido seleccionada para esta edición. Cuadri explicó que el filme aborda la inmigración desde una mirada humana y social, invitando a superar etiquetas y a fomentar la solidaridad y el compromiso.

Una programación adaptada a cada etapa educativa

La IX Semana de Cine Espiritual, que se celebra bajo el lema «Construyendo puentes», presenta una cuidada programación adaptada a las distintas etapas educativas, con el objetivo de favorecer la reflexión, el diálogo y la educación en valores humanos y cristianos.

Para Infantil y Primaria se proyectará Parque salvaje, una película de animación que reflexiona sobre la amistad, el trabajo en equipo y el uso responsable de la tecnología. El alumnado de Primaria y primer ciclo de ESO podrá ver Jesús, luz del mundo, que acerca la vida de Jesús desde la mirada del apóstol Juan. Para ESO se ha programado Glassboy, una historia de superación personal centrada en el valor de la amistad y la valentía.

El segundo ciclo de ESO y Bachillerato contará con Te protegerán mis alas, basada en hechos reales y centrada en la acogida y la dignidad humana, mientras que el alumnado de Bachillerato reflexionará con Sonido de esperanza, una película que pone el acento en la solidaridad y el compromiso comunitario.

Desde la Diócesis de Huelva se ha agradecido la implicación de la comunidad educativa, las familias y la ciudadanía, invitando a participar en una propuesta que tiende puentes entre la fe, la cultura y la justicia social.