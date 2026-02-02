Macaco y Vanesa Martín lideran el II Festival Playa Sonora de La Antilla, que amplía fechas en el verano de 2026

La Diputación de Huelva ha acogido este lunes la presentación de la segunda edición del Festival Playa Sonora de La Antilla, una cita musical que regresa en 2026 con importantes novedades, un cartel de primer nivel y la ampliación del festival a un fin de semana adicional, tras el éxito alcanzado en su primera edición.

El II Festival Playa Sonora se celebrará los días 24, 25, 26 y 31 de julio, así como 1, 7, 8 y 9 de agosto de 2026, convirtiendo durante varias semanas a La Antilla en el epicentro musical de la costa occidental onubense.

El cartel anunciado incluye a artistas y grupos de primer nivel como Macaco, Duncan Dhu, La La Love You, Vanesa Martín, Ana Torroja, Celtas Cortos, Camela, Siempre Así, María Isabel, entre muchos otros, configurando una programación diversa y pensada para todos los públicos.

Durante la presentación, el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, destacó que “es una auténtica ilusión poder albergar por segundo año el Festival Playa Sonora, porque quienes asistimos el pasado verano comprobamos la magnitud del evento”. En la misma línea, la cantante Maria Isabel expresó “estar feliz por poder cantar este verano en Huelva, en mi tierra, y compartir cartel con tan grandes artistas”.

Por su parte, la diputada provincial Ana Delgado subrayó que se trata de “un evento que en solo dos ediciones se ha consolidado como una cita cultural imprescindible dentro del verano onubense”, resaltando además su impacto turístico y económico.

En el acto también estuvieron presentes los organizadores Oton e Inala, junto a representantes de Pavarotti y Santa Pura, quienes recordaron que en la edición anterior “se creó una auténtica ciudad de la música por la que pasaron más de 25.000 personas”.

Con esta segunda edición, el Festival Playa Sonora refuerza su apuesta por situar a La Antilla y al litoral de Lepe como uno de los grandes escenarios musicales del verano en Andalucía, combinando cultura, turismo y proyección exterior para la provincia de Huelva.