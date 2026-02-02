Jabugo convoca el VII Concurso de Relatos Cortos sobre Igualdad de Género

La localidad de Jabugo ha puesto en marcha la séptima edición del Concurso de Relatos Cortos “Igualdad de Género”, una iniciativa literaria que vuelve a apostar por la concienciación social a través de la cultura y que ya ha comenzado a recibir los primeros trabajos participantes.

El certamen se enmarca un año más en el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, centrando esta edición su temática en el ODS número 5: Igualdad de Género. Los relatos deberán abordar la igualdad entre mujeres y hombres en cualquiera de sus ámbitos, ya sea laboral, familiar, social o económico, entre otros.

El concurso está abierto a personas mayores de 18 años, sin restricciones por nacionalidad o lugar de residencia, y se enmarca en la categoría adulta. El relato ganador recibirá un premio de 300 euros, además de un diploma acreditativo.

Los trabajos podrán enviarse hasta las 15.00 horas del miércoles 18 de febrero al correo electrónico bibliotecajabugo@gmail.com. La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas bajo el lema “Jabugo por la Igualdad”, reforzando el compromiso del municipio con la promoción de valores de igualdad y justicia social a través de la creación literaria.