El Viernes Santo se reafirma en Huelva como jornada de solemnidad y creciente impulso cofrade

La Semana Santa de Huelva entra en su tramo final con un Viernes Santo que, en los últimos años, ha experimentado un notable resurgir, tanto por el impulso de sus hermandades como por la respuesta de los cofrades, que cada vez acompañan en mayor número a esta jornada marcada por la sobriedad y la reflexión.

El día estará protagonizado por las hermandades del Descendimiento, la Fe, el Santo Entierro y la Soledad, que recorrerán la carrera oficial en un ambiente de recogimiento, manteniendo el tono solemne característico de esta fecha.

Se consolidan además los cambios introducidos en los últimos años, como el intercambio de posiciones entre las hermandades del Descendimiento y la Fe, así como el retraso en la salida de la Soledad, configurando un esquema que se mantiene estable en esta edición.

El Viernes Santo se presenta así como una jornada que, sin perder su esencia austera, continúa ganando fuerza dentro del conjunto de la Semana Santa onubense, con un público cada vez más presente en las calles a la espera del cierre definitivo que llegará con el Domingo de Resurrección.