El Viernes Santo llena de recogimiento y emoción las calles en el cierre de la Semana de Pasión

La ciudad ha vivido un Viernes Santo de profundo recogimiento, solemnidad y emoción, en una jornada que ha puesto el broche final a la Semana Santa con la salida de algunas de sus hermandades más representativas.

Las calles se han llenado de silencio y respeto para acompañar a la Hermandad de la Fe, el Descendimiento, el Santo Entierro y la Soledad, en un ambiente marcado por la sobriedad y el sentimiento. Cada paso ha dejado imágenes cargadas de simbolismo, en un día donde la intensidad se vive de forma más contenida pero igualmente profunda.

Desde el arraigo de los barrios volcados con sus titulares hasta la elegancia de los cortejos y el recogimiento del público, la jornada ha transcurrido con gran participación y devoción, dejando momentos que permanecerán en la memoria colectiva.

El Viernes Santo ha vuelto a demostrar la capacidad de la ciudad para vivir sus tradiciones con intensidad y respeto, cerrando una Semana Santa que, un año más, ha estado marcada por la emoción, la participación y el compromiso de cofradías y ciudadanos.