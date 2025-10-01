Valverde del Camino celebra el VI Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre

Valverde del Camino se convertirá el próximo sábado 8 de noviembre en un gran taller al aire libre con motivo del VI Certamen de Pintura Rápida, un evento que invita a redescubrir el municipio a través del arte y la creatividad. Bajo el lema “Valverde, para vivir”, la localidad onubense vivirá una jornada en la que sus calles, fachadas y rincones se transformarán en inspiración para artistas de todas las edades.

La cita reunirá a numerosos participantes que, en apenas unas horas, deberán plasmar en sus lienzos la esencia de Valverde. Los trabajos se expondrán por la tarde en la Plaza del Ferrocarril del Buitrón, que se convertirá en una auténtica galería abierta para vecinos y visitantes, consolidando el certamen como una de las propuestas culturales más esperadas del calendario local.

El concurso contará con una categoría infantil, dividida en dos grupos de edad —hasta 7 años y de 8 a 14—, patrocinada por la Escuela de Pintura de Isabel María Castilla, lo que refuerza el compromiso de la organización con el fomento de la creatividad desde la infancia.

En total, se repartirán 5.000 euros en premios, lo que convierte al certamen en un aliciente para artistas consagrados y aficionados. Desde la organización han agradecido el apoyo de las empresas colaboradoras, subrayando que sin su implicación sería difícil mantener vivo un evento de estas características.

Con esta nueva edición, Valverde vuelve a apostar por la cultura y el arte como forma de expresión colectiva, ofreciendo a vecinos y visitantes la posibilidad de disfrutar de una jornada diferente en la que la pintura se convierte en protagonista y en vehículo para mirar la tierra con otros ojos.