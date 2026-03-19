Valverde del Camino acogerá el 10 de abril un concierto benéfico de José Luis Pérez-Vera

Valverde del Camino será escenario el próximo 10 de abril de un concierto benéfico del artista onubense José Luis Pérez-Vera, que presentará su nuevo espectáculo ‘Na se ha perdío’ en el Teatro Municipal Puerta del Andévalo a partir de las 21:00 horas.

El evento, cuya recaudación se destinará a la Hermandad del Rocío de la localidad, ha sido presentado en la Diputación de Huelva con la participación del diputado provincial Manuel Cayuela, el propio artista, la presidenta de la Hermandad, Antonia Rodríguez, y la Hermana Mayor, Luisa Moreno.

Durante la presentación, Cayuela destacó el valor cultural y solidario de la iniciativa, subrayando además la labor social que desarrolla la Hermandad a lo largo del año, especialmente a través de su bolsa de caridad.

Por su parte, Antonia Rodríguez agradeció el respaldo institucional y la implicación del artista, señalando que los fondos recaudados servirán tanto para el mantenimiento del patrimonio de la Hermandad como para sus acciones solidarias.

El propio José Luis Pérez-Vera puso el acento en el carácter emocional del espectáculo, asegurando que se trata de un proyecto que recupera la esencia más pura de las sevillanas y que supone un regreso a sus raíces. El artista adelantó que será una actuación cargada de sentimiento y autenticidad, pensada para conectar con el público.

Las entradas estarán disponibles desde este jueves en la Cafetería Ewing de la localidad y también podrán adquirirse en el propio teatro el día del concierto.

La cita se presenta como una oportunidad para disfrutar de la música en directo y, al mismo tiempo, colaborar con una causa solidaria en el municipio.