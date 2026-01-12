Buscar
lunes. 12.01.2026
La Onubense ofrecerá entre enero y marzo una docena de actividades con música, literatura, danza, cine y artes plásticas abiertas a la ciudadanía

Agenda cultural de la UHU.
UHU Huelva
La Universidad de Huelva programa una amplia agenda cultural para el primer trimestre del año
Redacción
12/01/26 - 10:38

La Universidad de Huelva ha presentado su agenda cultural para los meses de enero, febrero y marzo, un programa que reúne un total de doce eventos culturales, además de talleres y certámenes ya consolidados, con el objetivo de enriquecer la vida cultural de la ciudad durante el primer trimestre del año.

La programación contará con la participación de artistas y creadores de distintos ámbitos, entre ellos Mafalda Cardenal, el grupo Elfos del RocíoBlue JeansJuan del Val, así como Chares y Teresa o el ilustrador José Antonio Pérez (JAPE), entre otros.

La agenda arranca el 22 de enero con la actuación de Elfos del Rocío en el Auditorio de la UHU y se prolongará hasta finales de marzo con propuestas que incluyen conciertos, proyecciones documentales, encuentros literarios, espectáculos de danza contemporánea, exposiciones y actividades formativas. Entre ellas destacan las sesiones del ciclo Presencias Literarias, una noche de comedia, actuaciones de danza a cargo de la compañía onubense Cuerpoterritorio y la celebración de WOFEST 2026.

Además, la Universidad de Huelva mantiene su apuesta por la formación cultural con talleres especializados en fotografía, cine e interpretación, así como con la convocatoria de los certámenes UHU 2026, Contemporarte y Campus Cómic.

La mayor parte de las actividades se desarrollarán en espacios universitarios como el Auditorio de la UHU, el Aula Magna Jacobo del Barco o distintas facultades, con propuestas tanto de entrada libre como con acceso mediante inscripción o adquisición de entradas, según el caso.