La Universidad de Huelva premia la investigación feminista y el compromiso con la igualdad en los II Premios Clara Campoamor

La Universidad de Huelva ha celebrado la segunda edición de los Premios Clara Campoamor, organizados por la Cátedra de Estudios de Género, en un acto que ha servido para poner en valor la investigación feminista y el compromiso con la igualdad.

La iniciativa, respaldada por la Diputación de Huelva, ha distinguido los mejores Trabajos de Fin de Máster (TFM) y tesis doctorales, además de reconocer trayectorias destacadas en la defensa de los derechos de las mujeres.

En esta edición, el II Reconocimiento Clara Campoamor ha recaído en el Seminario “Mujer Latinoamericana-mujer andaluza”, por su labor sostenida en la promoción de la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres.

En el ámbito académico, el primer premio al mejor TFM ha sido otorgado a María José Calero del Valle por un estudio sobre la brecha salarial de género en el Ayuntamiento de Huelva, que evidencia desigualdades vinculadas a complementos salariales y a la ocupación de puestos de responsabilidad.

El segundo premio ha sido para Olga Gómez Carrasco, cuyo trabajo recoge los testimonios de cinco supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, aportando una reconstrucción histórica desde la perspectiva de las víctimas.

En la categoría de tesis doctoral, el galardón ha sido concedido a Belén Ríos Vizcaíno, por una investigación centrada en la visibilización de mujeres del colectivo LGTBIQ+ y la promoción de la igualdad y la diversidad.

El rector de la universidad, José Rodríguez, ha destacado que estos premios no solo reconocen la excelencia académica, sino que también contribuyen a visibilizar la necesidad de seguir combatiendo las desigualdades de género.

Desde la organización se ha subrayado la importancia de continuar impulsando la investigación feminista como herramienta de transformación social, en un contexto en el que aún persisten retos en materia de igualdad.