Lepe rendirá homenaje a Manuel Summers con tres días de actividades culturales y humor

Lepe rendirá homenaje este mes de junio a una de las figuras más singulares de la cultura española. El Ayuntamiento ha presentado el Memorial Manuel Summers, una programación especial que se desarrollará del 18 al 20 de junio con el objetivo de recordar y difundir el legado del cineasta, guionista, dibujante y humorista, estrechamente vinculado a la localidad y a la playa de La Antilla.

La iniciativa pretende acercar la figura de Summers a nuevas generaciones y reconocer la relación que mantuvo con Lepe, un municipio que inspiró parte de su visión del humor y de la sociedad. Desde el Consistorio destacan que el creador supo ver en los leperos mucho más allá de los tópicos, poniendo en valor su ingenio, creatividad e inteligencia.

La programación arrancará el 18 de junio con la inauguración de una exposición gráfica dedicada a la obra del cineasta y la celebración de la mesa redonda “Summers y Lepe”, donde se abordará la relación del director con la localidad. Al día siguiente tendrá lugar la conferencia “Lepe, el origen de la felicidad”, que será impartida por el psicólogo Enrique Vázquez.

El memorial culminará el 20 de junio con la celebración del I Concurso Nacional de Monólogos Ciudad de Lepe, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación de Huelva para fomentar el talento, el humor y la creatividad. Las bases del certamen ya se encuentran publicadas en la página web municipal.

El homenaje contará además con la participación de destacadas personalidades vinculadas al mundo de la cultura y la comunicación, entre ellas Manuel Summers hijo, Inocencio Arias, Enrique Vázquez Oria, Manuel Sarria y José Antonio Gómez Marín.

Con este memorial, Lepe busca reconocer la figura de un creador irrepetible que encontró en la localidad y en La Antilla un lugar de inspiración y descanso, al tiempo que amplía su oferta cultural con una programación que pone el foco en el humor como parte de la identidad del municipio.