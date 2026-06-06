Enrique Vargas recibe en Huelva el Premio OCIb por su impulso a la cooperación cultural iberoamericana

La Diputación de Huelva ha acogido este viernes la entrega del Premio OCIb a la Cooperación Iberoamericana 2026 a Enrique Vargas Flores, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), en reconocimiento a una trayectoria marcada por el impulso del diálogo, el intercambio cultural y la cooperación entre los países iberoamericanos.

El acto, celebrado en el Salón de Plenos de la institución provincial, ha reunido a representantes institucionales, culturales y sociales vinculados al ámbito iberoamericano, así como a entidades comprometidas con el fortalecimiento de los lazos entre Europa y América Latina.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, destacó la relevancia que ha adquirido la cultura como herramienta de cooperación internacional y subrayó la aportación de Enrique Vargas a la consolidación del Espacio Cultural Iberoamericano. Toscano aseguró que su trabajo ha sido “fundamental” para impulsar proyectos compartidos y reforzar una comunidad unida por una historia común, la diversidad y el respeto mutuo.

El presidente provincial también puso en valor la estrecha colaboración existente entre la Diputación y la SEGIB, una relación que ha contribuido a consolidar a La Rábida como uno de los grandes espacios de encuentro de la comunidad iberoamericana. En este sentido, recordó que Huelva ha acogido esta misma semana importantes encuentros internacionales, como la primera reunión del Programa Iberoamericano de Rutas e Itinerarios Culturales y el V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo, en el marco de los preparativos de la próxima Cumbre Iberoamericana.

Por su parte, el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, destacó la histórica vinculación de Huelva con Iberoamérica y defendió el papel de la cultura como instrumento para construir puentes entre pueblos y territorios. Asimismo, resaltó el trabajo desarrollado durante casi dos décadas por el Otoño Cultural Iberoamericano y por la Asociación Cultural Iberoamericana.

El presidente de esta asociación, Jaime de Vicente, reivindicó la necesidad de seguir fortaleciendo los vínculos con Iberoamérica a través de la cultura y agradeció la colaboración entre instituciones públicas y privadas que hacen posible proyectos de gran alcance cultural y social.

Tras recibir el galardón, Enrique Vargas agradeció la distinción y recordó que buena parte de su trayectoria profesional ha estado orientada a consolidar el Espacio Cultural Iberoamericano como uno de los pilares de la cooperación regional. Entre los hitos más importantes de ese camino destacó la creación y desarrollo de la Carta Cultural Iberoamericana, un instrumento que reconoce la diversidad cultural como patrimonio común y los derechos culturales como una parte esencial de los derechos humanos.

El galardonado también subrayó que los avances logrados en materia de cooperación cultural han sido posibles gracias al trabajo compartido de instituciones, profesionales y colaboradores comprometidos con el fortalecimiento de la comunidad iberoamericana.

El acto incluyó además la proyección de un vídeo dedicado al Festival Mirando a Poniente, una de las iniciativas más destacadas impulsadas por la Asociación Cultural Iberoamericana, y concluyó con una actuación musical de José Luis Pastor y Daniel Doce, que puso el broche final a una ceremonia marcada por el reconocimiento a una de las figuras más relevantes de la cooperación cultural en el ámbito iberoamericano.