Félix B. Camacho Malo retrata su amor por Huelva en un libro

El Patio de la Diputación de Huelva acogerá el próximo 10 de junio, a las 19.30 horas, la presentación de Buenos días, buenas noches, Huelva, el nuevo libro de Félix B. Camacho Malo. La publicación reúne una amplia selección de imágenes captadas por el autor a lo largo de los últimos años y constituye un homenaje personal a la ciudad y a los paisajes que han marcado su vida desde que se instaló en la provincia hace casi cinco décadas.

La obra nace de una iniciativa que comenzó hace 18 años en redes sociales, donde Camacho Malo compartía de forma habitual fotografías acompañadas de mensajes de buenos días y buenas noches. Con el paso del tiempo, esas publicaciones lograron crear una comunidad de seguidores que animó al autor a recopilar sus instantáneas más representativas en un volumen que ahora ve la luz gracias al apoyo de la Diputación de Huelva.

Lejos de plantearse como un catálogo fotográfico convencional, el libro ofrece una visión íntima y emocional de la capital onubense y de algunos de sus rincones más reconocibles. A través de amaneceres, atardeceres y escenas cotidianas, el autor invita al lector a contemplar Huelva desde una perspectiva pausada y cercana, marcada por la sensibilidad y el sentimiento de pertenencia.

Félix B. Camacho Malo comenzó a dedicar más tiempo a la fotografía tras finalizar su etapa profesional hace nueve años. Desde entonces, convertido en observador habitual de la vida diaria de la ciudad, ha encontrado en su teléfono móvil una herramienta para inmortalizar momentos y paisajes que reflejan su estrecha relación con la tierra que considera su hogar. Nacido en Constantina, se define como un “choquero” por convicción, reivindicando el arraigo y el cariño hacia Huelva como elementos que trascienden el lugar de nacimiento.