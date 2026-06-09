‘La última hoja’, un grito en defensa de la naturaleza

La Diputación de Huelva ha acogido la presentación de La última hoja, el nuevo libro del fotógrafo y naturalista zalameño Manuel Domínguez Cornejo, una publicación de gran formato y marcado carácter visual que busca concienciar sobre la importancia de preservar la naturaleza para las generaciones futuras.

Editada por el Ayuntamiento de Zalamea la Real con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la obra combina espectaculares imágenes de la provincia de Huelva con reflexiones sobre algunos de los principales desafíos ambientales actuales, como los incendios forestales, la contaminación de los ríos, la desaparición de especies o el deterioro de las dehesas.

La diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero, destacó durante la presentación que el libro refleja “muchas horas de dedicación, inspiración y compromiso” y permite acercarse a la sensibilidad de un autor profundamente vinculado al patrimonio natural onubense.

Por su parte, el concejal de Cultura de Zalamea la Real, Antonio Conejo, señaló que la publicación se suma a las iniciativas de sensibilización sobre el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, invitando a los lectores a contemplar la naturaleza con una mirada diferente.

A través de sus páginas, Manuel Domínguez plantea una reflexión sobre el futuro del planeta y la responsabilidad de las actuales generaciones en la conservación de los ecosistemas. El autor asegura que el libro nace de la preocupación por la pérdida progresiva de espacios naturales y especies que ha observado durante décadas de trabajo y observación sobre el terreno.

El volumen reúne imágenes de algunos de los paisajes y especies más emblemáticos de Huelva, desde Doñana hasta rincones menos conocidos de la provincia, incluyendo fotografías de aves, mamíferos y ecosistemas que forman parte de la riqueza natural onubense.

Domínguez defiende que la conservación no es solo una cuestión ambiental, sino también de supervivencia, y lanza un mensaje de esperanza apelando a la implicación de las nuevas generaciones. De hecho, el libro está dedicado especialmente a los jóvenes, a quienes considera los futuros guardianes de un patrimonio natural que debe ser protegido y preservado.

Con La última hoja, el autor invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza y a tomar conciencia de que las decisiones actuales marcarán el futuro de los ecosistemas y de quienes los habitan.