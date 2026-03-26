La UHU llena la primavera de cultura con Jaime Urrutia, Mafalda Cardenal y Blue Jeans

La Universidad de Huelva ha presentado su Agenda Cultural de Primavera, una programación que se extenderá hasta el mes de junio y que reúne un total de 15 actividades de distintas disciplinas artísticas, con nombres destacados como Jaime Urrutia, Mafalda Cardenal y Blue Jeans.

La vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo, ha destacado durante la presentación la calidad y variedad de una programación “dirigida a todos los públicos” con el objetivo de acercar la cultura a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general.

La agenda arrancó con la exposición ‘Las criaturas del fin del mundo’, del artista José Antonio Pérez Escudero (JAPE), que podrá visitarse hasta el 29 de mayo, y continuará el 8 de abril con el taller fotográfico ‘El proyecto como mirada personal’, impartido por Juan Sande.

El 9 de abril será el turno de la danza contemporánea con la Compañía Cuerpo Territorio, mientras que el 13 de abril el ciclo ‘Presencias Literarias’ contará con la participación de Blue Jeans, uno de los autores más leídos entre el público juvenil.

En el apartado musical, el 16 de abril llegará el concierto de Jaime Urrutia en el Auditorio de la UHU, en una actuación que recorrerá los grandes éxitos del rock español. Posteriormente, el 15 de mayo será el turno de Mafalda Cardenal dentro del ciclo Cantero Rock.

Además, el XIX Ciclo Arquitectura y Música ofrecerá tres conciertos en espacios emblemáticos de la ciudad como la Parroquia de la Concepción, la Catedral de La Merced y la Parroquia Mayor de San Pedro, con propuestas que fusionan patrimonio y música clásica.

La programación también incluye talleres de fotografía, representaciones teatrales como ‘Ernesto’, a cargo del Aula de Teatro de la UHU, y actividades formativas como el Taller de Creación de Cortometrajes de la Escuela de Cine.

Como cierre, la Universidad volverá a apostar por sus certámenes culturales con nuevas ediciones de Contemporarte y Campus Cómic, consolidando así una agenda que combina formación, creación y difusión cultural en distintos formatos.

Con esta propuesta, la UHU refuerza su compromiso con la cultura como herramienta de participación, aprendizaje y dinamización social.