Trigueros presenta una amplia programación cultural de calidad para los meses de octubre y noviembre

El Teatro Municipal de Trigueros acogerá durante los meses de octubre y noviembre diversas actividades culturales destinadas a todos los públicos. El ayuntamiento de la localidad ha presentado hoy la programación de otoño que, del 4 de octubre al 29 de noviembre, aúna espectáculos de teatro, música, danza y humor para el deleite de todos los públicos.

La diputada del área de Cultura de la Diputación y concejal de Festejos del ayuntamiento de Trigueros, Gracia Baquero, y el concejal de Cultura del ayuntamiento triguereño, Benito Conde, han presentando esta programación que se abrirá este próximo sábado, 4 de octubre, con la obra de teatro ‘La curva de la felicidad’, de Descalzo Producciones, y con la presencia del actor Gabino Diego.

Para Gracia Baquero, “el objetivo es seguir acercando una cultura de calidad a los vecinos y vecinas de Trigueros con una programación, diseñada desde el ayuntamiento, diversa, atractiva y con una clara seña de identidad: la calidad”.

Programación cultual de Otoño en Trigueros

Por su parte, Benito Conde ha desgranado esta programación que “tiene al Teatro Municipal de Trigueros como el epicentro de la cultura onubense durante estos dos meses”. Conde ha explicado que los más pequeños tendrán el 11 de octubre una cita con el teatro infantil ‘Ikun, la princesa del agua’, de Petit Teatro, y que la programación del mes de octubre finalizará con la presencia del humorista Agustín Jiménez el día 18.

En el mes de noviembre la programación se iniciará el día 1 con el espectáculo infantil ‘Semillas de invierno’, el día 8 se representará la obra de teatro ‘Divinas palabras’, de la compañía Atalaya, mientras que el día 13 tendrá lugar el espectáculo de danza y circo ‘Empaque’, de Chicharrón circo flamenco. El 15 de noviembre será el turno para la compañía La coja danza y su espectáculo ‘Deshielo’, mientras que el 21 llegará al Teatro Municipal de Trigueros el musical ‘El Fantasmas de la ópera’, de La Barbarie.

El 22 de noviembre se celebrará el concierto de Santa Cecilia con la presencia de la coral polifónica Gaudeamus, la Asociación Músico Cultural ‘José del Toro Camacho’, la banda juvenil y el conservatorio elemental de música. La programación se cerrará el 29 de noviembre con la obra teatral ‘El perro del hortelano’ de Vania Producciones.

Los espectáculos tienen un precio de entre 5 y 12 euros, a excepción del concierto de Santa Cecilia que será gratuito. Las entradas de todos los espectáculos se pueden adquirir de forma anticipada en la biblioteca pública municipal, en la taquilla del teatro dos horas antes de cada función y en la página web www.giglon.com.