viernes. 26.09.2025
Trigueros celebra el Día Mundial del Turismo con una ruta histórica por su legado carmelita

El recorrido permitirá descubrir el patrimonio cultural del municipio y fomentar el turismo de proximidad de forma gratuita.

 

Trigueros
Redacción
Redacción
26/09/25 - 10:35

Este viernes 26 de septiembre, Trigueros conmemorará el Día Mundial del Turismo con una ruta guiada por su legado carmelita. La actividad partirá desde la Plaza del Salinero y permitirá a los participantes conocer espacios emblemáticos como el Pocito del Carmen, el Antiguo Convento del Carmen con su iglesia, la Plaza del Carmen y otros rincones históricos que forman parte del patrimonio cultural local.

La actividad es gratuita y cuenta con plazas limitadas, que se pueden reservar a través de giglon.com o escaneando el QR del cartel promocional.

Se trata de una oportunidad para valorar el pasado de Trigueros, disfrutar del turismo cultural de proximidad y promover la conservación de su memoria colectiva, combinando historia, patrimonio y ocio en un recorrido accesible para todos.