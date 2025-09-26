Trigueros celebra el Día Mundial del Turismo con una ruta histórica por su legado carmelita
El recorrido permitirá descubrir el patrimonio cultural del municipio y fomentar el turismo de proximidad de forma gratuita.
Este viernes 26 de septiembre, Trigueros conmemorará el Día Mundial del Turismo con una ruta guiada por su legado carmelita. La actividad partirá desde la Plaza del Salinero y permitirá a los participantes conocer espacios emblemáticos como el Pocito del Carmen, el Antiguo Convento del Carmen con su iglesia, la Plaza del Carmen y otros rincones históricos que forman parte del patrimonio cultural local.
La actividad es gratuita y cuenta con plazas limitadas, que se pueden reservar a través de giglon.com o escaneando el QR del cartel promocional.
Se trata de una oportunidad para valorar el pasado de Trigueros, disfrutar del turismo cultural de proximidad y promover la conservación de su memoria colectiva, combinando historia, patrimonio y ocio en un recorrido accesible para todos.