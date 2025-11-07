El triguereño Antonio Cuadri estrena Te protegerán mis alas, una película sobre el misionero almonteño José Antonio Rodríguez Bejerano

El director triguereño Antonio Cuadri presentó ayer en Almonte su nueva película, Te protegerán mis alas, una historia basada en la vida del misionero salesiano José Antonio Rodríguez Bejerano, natural del municipio almonteño. La cinta, inspirada en el libro Corazón de pastor del reverendo José Miguel Núñez, se estrenará en cines el próximo 14 de noviembre.

El filme, rodado en parte en localizaciones africanas, retrata la entrega y compromiso del padre Rodríguez Bejerano con los jóvenes más desfavorecidos del Togo, donde dedicó su vida al servicio misionero. Su historia, marcada por la fe, la solidaridad y el sacrificio, se convierte en un canto al humanismo y a la vocación cristiana.

Durante el acto de presentación, el público respondió con emoción a una obra que combina sensibilidad, rigor y un profundo mensaje de esperanza. Cuadri destacó que el proyecto “ha sido una oportunidad para contar una historia real de generosidad y fe desde la mirada del cine”, y agradeció el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento de Almonte y de la comunidad salesiana.

Te protegerán mis alas supone un nuevo paso en la filmografía de Antonio Cuadri, que vuelve a demostrar su capacidad para unir emoción y compromiso social en la gran pantalla.