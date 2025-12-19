La Navidad solidaria regresa a los soportales de la Diputación con el Mercadillo de Asociaciones

Los soportales de la Diputación de Huelva acogen desde ayer, 18 de diciembre, el Mercadillo Solidario de Asociaciones 2025, una cita ya tradicional en la agenda navideña onubense que convierte estas fechas en una oportunidad para la solidaridad y el compromiso social. La iniciativa está organizada por el Área de Cooperación Internacional de la Diputación, con la colaboración de Huelva en Red.

Durante hoy y mañana, una decena de ONGs y asociaciones de la provincia participan en este mercadillo ofreciendo una amplia variedad de productos solidarios, de comercio justo y de segunda mano. En concreto, están presentes la Fundación Vicente Ferrer, Ayre Solidario, Médicos con Iberoamérica, la Asociación Niños de Acogida en Huelva (Asnia), la Federación de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, Traperos de Emaús Huelva, Oxfam Intermón, Madre Coraje, Cáritas Diocesana y Manos Unidas.

El mercadillo ofrece propuestas ideales para los regalos navideños, como libros, artesanía, artículos decorativos, ropa y complementos. La recaudación obtenida se destina íntegramente a financiar proyectos de cooperación internacional, desarrollo sostenible y ayuda humanitaria que estas entidades impulsan a lo largo del año, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables en distintos países.

El Mercadillo Solidario puede visitarse jueves y viernes, en horario de 11.00 a 21.00 horas. Como novedad en esta edición, Huelva en Red participa activamente en la dinamización del espacio con una mesa informativa que, entre las 18.00 y las 20.00 horas, ofrece actividades para el público infantil, como pintacaras, además de una yincana abierta a todas las personas visitantes. Quienes completen una cartilla con preguntas relacionadas con el mercadillo y las asociaciones participantes entrarán en el sorteo de una cesta con productos solidarios.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de la Diputación de Huelva con la cooperación y la justicia social, al tiempo que acerca a la ciudadanía el trabajo que realizan las asociaciones solidarias de la provincia. El mercadillo se consolida así como un espacio de encuentro y sensibilización, donde la compra responsable se convierte en una herramienta para construir una sociedad más justa e inclusiva.