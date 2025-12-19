Riotinto pone el broche al 150 aniversario de su ferrocarril minero con la presentación de un libro conmemorativo

El Salón de Actos del Museo Minero de Riotinto acogió este jueves, 18 de diciembre, la presentación del libro conmemorativo del 150 Aniversario del Ferrocarril Minero de Riotinto, una obra que pone el broche de oro a los actos organizados en torno a esta destacada efeméride ligada a la historia industrial y patrimonial de la Cuenca Minera.

Al acto asistió la concejala de Turismo y Patrimonio, Andrea Macías, quien quiso acompañar a los autores y a los responsables del proyecto en una cita que ha servido para reivindicar el valor histórico, cultural y social del ferrocarril minero, uno de los grandes símbolos del desarrollo económico de la zona.

El libro, de 180 páginas, ha sido elaborado por Juan Manuel Pérez, director del Archivo Histórico Rafael Benjumea, y Aquilino Delgado, director del Museo Minero de Riotinto. A través de un exhaustivo trabajo de investigación, la obra repasa la trayectoria del ferrocarril apoyándose en el extraordinario legado documental que custodia el Archivo, verdadero protagonista de la publicación.

La edición incluye más de 150 fotografías históricas, reproducciones de planos originales del trazado ferroviario y de la construcción de infraestructuras y equipamientos, así como fichas detalladas de las locomotoras y vagones que formaron parte del parque móvil del ferrocarril. Un completo recorrido visual y documental que permite comprender la magnitud de esta infraestructura clave en la historia minera de Riotinto.

La presentación de este volumen supone el cierre de una programación conmemorativa que ha servido para poner en valor el patrimonio ferroviario y minero de la comarca, reforzando su papel como elemento identitario y atractivo cultural y turístico de primer orden.