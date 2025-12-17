El Carnaval de Huelva llora la muerte de Charo Díaz

La ciudad de Huelva llora la pérdida de Charo Díaz, reconocida carnavalera e integrante del Coro de Huelva, así como esposa del reciente pregonero de la fiesta, Blas Miguel Hernández. Su fallecimiento ha conmocionado a familiares, amigos y compañeros del grupo.

En señal de respeto, el Ayuntamiento de Huelva ha decidido suspender el acto de inauguración de la nueva sede de la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval (FOPAC), así como la presentación del cartel del Carnaval Colombino, previsto para este jueves 18 de diciembre a las 20.30 horas. La nueva fecha de celebración se informará próximamente.

Desde la organización y el Consistorio se ha trasladado su más sentido pésame a familiares, amigos y compañeros de Charo Díaz, destacando su dedicación, pasión y contribución al Carnaval de Huelva, una de las citas culturales más emblemáticas de la ciudad.