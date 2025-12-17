El Centro de la Comunicación Jesús Hermida acoge la exposición ‘The Onubenser’, una mirada gráfica a la identidad de Huelva

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida alberga desde este martes la exposición The Onubenser, un proyecto colectivo de artes gráficas que ofrece una reinterpretación visual de la identidad, la cultura y la realidad social de Huelva a través de doce portadas ilustradas. La muestra, inaugurada esta tarde, permanecerá abierta al público hasta el próximo 9 de enero de 2026.

Durante la inauguración, la concejala de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital del Ayuntamiento de Huelva, Elena Pacheco, destacó que The Onubenser “es un magnífico ejemplo de cómo el talento local es capaz de dialogar con referentes culturales internacionales y trasladar la realidad de Huelva desde una mirada artística, crítica y profundamente onubense”.

Pacheco subrayó además que esta exposición sirve para cerrar la programación cultural del centro en 2025 y, al mismo tiempo, prolongarla en los primeros compases de 2026, poniendo de manifiesto “una actividad cultural viva y constante durante todo el año”. En este sentido, recordó que a lo largo de 2025 el Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha acogido más de cien actividades culturales entre charlas, conferencias, mesas redondas, presentaciones y talleres.

La exposición reúne las doce portadas correspondientes al año 2025, una por cada mes, realizadas por los artistas Sara der Campo, Daniel González, Grafishart Redface, Esther Márquez, Israel Díaz Iglesias, Laura Morillo, María Coronel, K-Lina, Daniel Crespo, Adelaida Pérez, Sara Gómez y Elena Rita González.

Una de las impulsoras del proyecto, Chío Romero, explicó que The Onubenser toma como punto de partida lugares, personajes, símbolos y escenas reconocibles de la capital onubense y su provincia, reinterpretados por autores de distintos estilos y generaciones. “Son fragmentos de una cultura y unas costumbres que, juntos, construyen una identidad común”, señaló.

El proyecto nació en 2023 de la mano de las ilustradoras Chío Romero y Carolina Saiz y ha alcanzado ya las 27 obras, consolidándose como una plataforma de visibilización para ilustradores y creadoras gráficas. Durante los días de la exposición, el público podrá adquirir láminas y postales de las portadas en el propio centro, que también funcionará como punto de recogida gratuita para compras realizadas a través de la web del proyecto.

La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 horas, y también en horario de tarde los martes y jueves, de 17:00 a 20:00 horas, hasta el 9 de enero de 2026.