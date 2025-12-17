Huelva se suma al 18D con una exposición y un cómic sobre la inclusión LGTBIQA+ en la Iglesia Católica

La Universidad de Huelva acoge este jueves, 18 de diciembre, los actos conmemorativos del 18D, Día Internacional para la Inclusión de las Personas LGTBIQA+ en la Iglesia Católica, una iniciativa coordinada en Andalucía por la Federación Arco Iris junto a distintos colectivos cristianos y asociaciones LGTBIQA+.

En el marco del Máster de Investigación e Intervención Psicosocial de la UHU, se inaugura la exposición didáctica “El arco iris en la Iglesia Católica”, compuesta por doce paneles que visibilizan los avances en materia de inclusión dentro de la Iglesia, y se presenta el cómic juvenil “La Fe de ser quien soy”, una herramienta educativa orientada a promover la convivencia entre fe y diversidad desde edades tempranas.

La fecha del 18 de diciembre ha sido elegida por coincidir con el segundo aniversario de la firma del documento papal Fiducia Supplicans, por el que se autorizó la bendición de parejas del mismo sexo. A este avance se suman otras decisiones adoptadas en los últimos años, como la autorización del bautismo de hijos e hijas de parejas homosexuales, el bautismo de personas trans y su participación como padrinos o madrinas, así como la celebración, en 2025, del primer Jubileo LGTBI en el Vaticano.

Según ha explicado Gonzalo Serrano, presidente de la Federación Arco Iris, el objetivo de esta jornada es “visibilizar los avances reales que se están produciendo y fomentar una Iglesia más inclusiva”, animando además a docentes, catequistas y familias a utilizar los recursos didácticos elaborados por la federación.

La exposición se presenta de forma simultánea en las ocho provincias andaluzas en centros educativos, universitarios y espacios institucionales, con la participación de profesorado de religión y activistas LGTBIQA+. En Huelva, la iniciativa se desarrolla en el ámbito universitario como parte del compromiso con la educación en igualdad y diversidad.

Por su parte, el cómic “La Fe de ser quien soy”, recomendado a partir de los 9 años, narra la historia de Andrés, un chico trans que busca su lugar en la escuela y la Iglesia. La obra forma parte de la colección juvenil “Yo soy LGTBIQA+” y está concebida como un recurso pedagógico para centros educativos, parroquias y comunidades. Con motivo del 18D, el cómic puede descargarse de forma gratuita.

Con estas actividades, Huelva se suma a una jornada que pretende consolidarse como un referente anual para la visibilización y el respeto a la diversidad dentro del ámbito religioso.