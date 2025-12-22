La Biblioteca Provincial de Huelva acoge la presentación del libro infantil “El lobo y el pintor”

La Biblioteca Provincial de Huelva organiza una actividad muy especial dirigida al público infantil y familiar con la presentación del álbum ilustrado “El lobo y el pintor”, de la editorial Apuleyo Ediciones. La cita tendrá lugar el viernes 26 de diciembre a las 12:00 horas en la Sala Infantil del centro.

Los asistentes podrán disfrutar de un cuentacuentos de la mano de su autor, Antonio Ángel Salvador Gómez, y de la ilustradora María Trigueros, quienes guiarán a los niños y niñas por la historia de un lobo y un pintor cuyos destinos se cruzan en un bosque mágico. Juntos aprenderán sobre compromiso, paciencia y respeto, mientras descubren las aventuras y consecuencias de caminar lado a lado.

La actividad supone una oportunidad ideal para que los más pequeños se acerquen a la lectura y conozcan a los creadores de sus historias, fomentando la imaginación y el amor por los libros en un ambiente familiar y participativo.