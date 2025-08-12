La Traviata llenará de ópera el Teatro Horacio Noguera con una producción internacional de la Ópera Nacional de Moldavia

El Teatro Horacio Noguera de Isla Cristina se convertirá el próximo miércoles 13 de agosto en escenario de una de las óperas más célebres de Giuseppe Verdi, La Traviata, en una producción de la Ópera Nacional de Moldavia que reunirá a un total de 82 personas entre artistas, músicos, coro, personal técnico y de producción.

La presentación oficial tuvo lugar en el Ayuntamiento de Isla Cristina con la presencia del alcalde Jenaro Orta, el concejal de Cultura Jerónimo Sosa, la directora de la compañía LGAM productora del espectáculo, Leonor Gago, y el bajo solista Augusto García. En el elenco destacan la soprano Maylín Cruz en el papel de Violeta, un tenor cubano de proyección internacional y la bailarina Yolanda González, reconocida por su trayectoria junto a Antonio Gades, quien participará en la escena festiva del segundo acto.

El concejal de Cultura, Jerónimo Sosa, destacó que se trata de “una de las mejores óperas que se puedan escuchar: cercana, cotidiana y respaldada por un elenco de solistas e intérpretes excepcionales”. Sosa subrayó que Isla Cristina “tiene una gran demanda por este tipo de propuestas” y agradeció el trabajo del coordinador del teatro, Juan Carlos López, por hacer posible la llegada de espectáculos de este nivel.

Por su parte, la directora de la compañía, Leonor Gago, expresó su satisfacción por regresar a Isla Cristina tras once años, asegurando que lo hacen “con una calidad incluso superior a la de antes” y con la participación de jóvenes cantantes de carrera internacional. Además, la producción contará con traducción simultánea para que el público pueda seguir la historia.

El bajo solista Augusto García, que interpreta al médico de Violeta en el tercer acto, explicó que La Traviata combina “amor, pasiones y prohibiciones sociales” con una música universalmente reconocida, y destacó la disciplina y preparación que requiere la vida operística.

El alcalde, Jenaro Orta, puso en valor el compromiso de la compañía con el talento emergente, al abrir sus puertas a jóvenes artistas que, según dijo, “en pocos años estarán en los principales escenarios del mundo”. Orta invitó a vecinos y visitantes a “llenar el teatro y apoyar la cultura” para seguir atrayendo propuestas de esta calidad.

Con entradas ya a la venta, la función del próximo miércoles se perfila como uno de los hitos culturales del verano en la provincia.