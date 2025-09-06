‘The Queen Deluxe: La lucha por la Corona’ regresa a Huelva con su cuarta edición

Tras tres ediciones de éxito, ‘The Queen Deluxe: La lucha por la Corona’ regresa este 2025 a Huelva para celebrar su cuarta edición. La cita será el sábado 4 de octubre en la Casa Colón, con una gala que promete espectáculo, glamour y reivindicación en un evento que ya se ha consolidado como referente del arte drag en España.

El certamen se desarrollará en dos espacios diferenciados: el hall, donde habrá DJs, photocall, alfombra roja y animación, y el auditorio, que acogerá la competición principal. Nueve reinas competirán por la ansiada corona —diseñada por el artista Antonio Arcos— a través de un sistema de votación que culminará en un gran duelo de lipsync final en el que público y jurado decidirán la ganadora.

The Queen Deluxe.

Entre las participantes se encuentran Nox Galaxy, Maika Rush, Eleni Sodoma, Euphoria, Leivaduro de Cerveza, Ely Ferrari, Escalatina Pier, La Bombombun y Lola de Calor, que desplegarán sus mejores propuestas para conquistar al público.

El espectáculo contará además con la presencia de artistas invitadas de primer nivel, como Samantha Ballantine y Mariana Star (Drag Race España), Margarita Kalifata, Nina Vagina, Frana Gabbana y Konami.Exe, flamante ganadora de la pasada edición.

En el marco de la gala se entregarán también los Premios “Tacón a la Diversidad e Inclusión”, que reconocen a personas y entidades que trabajan por la visibilidad del colectivo LGTBIQ+.

The Queen Deluxe.

El organizador, Nacho Rivera, ha destacado que este evento “no es solo un show, sino una plataforma que pone en valor el mundo drag, ofreciendo oportunidades a artistas emergentes y consolidando a Huelva como un referente cultural y diverso”.

Las entradas ya están disponibles a través del portal oficial de venta del Ayuntamiento de Huelva.